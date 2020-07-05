Сделать новый логотип, старый устарел.

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Завершен45 заявок997 просмотров
#1$75

Собственно сайт и сам лого который сейчас - https://patefon.ru/ 

Нужно что-то более современное. Есть два пожелания:

1. Использовать вместо изображения патефона с трубой как на данный момент, что-то в духе иконок которые здесь прикрепил. 

2. Сделать две версии с надписью "Патефон" на русском, так и на латинице "Patefon". 

5 лет назад
Wisteria_Lane
Егор 
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Победитель конкурса

s_el
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Талантливый человек, всегда на связи, будем и дальше сотрудничать ;)
Очень ответственный заказчик. Буду рада дальнейшему сотрудничеству. Рекомендую.

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