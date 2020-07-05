Сделать новый логотип, старый устарел.

# 1 — $ 75

Собственно сайт и сам лого который сейчас - https://patefon.ru/

Нужно что-то более современное. Есть два пожелания:

1. Использовать вместо изображения патефона с трубой как на данный момент, что-то в духе иконок которые здесь прикрепил.

2. Сделать две версии с надписью "Патефон" на русском, так и на латинице "Patefon".