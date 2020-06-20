Бриф во вложении
График работы в пив бар Дружба,банер пивбара Дружба, логотип Дружба
График работы каждый день, с 11:00 до 23:00, а банер и логотип нужно подобрать красивый макет, для логотипа пожелания что-то в стиле греческого орнамента сделать, спасибо!
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