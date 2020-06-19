Логотип для компании бухгалтерских услуг

Добрый день!

Нужен логотип для компании из Севастополя, которая оказывает бухгалтерские услуги на аутсорсе.

Название СевБухПроф

Клиенты - владельцы небольших предприятий, в основном, строительных. Ценовой сегмент средний и ниже среднего.

Напишите, сколько стоит разработка, примеры логотипов + сроки. (без этого заявки не рассматриваю)

Чтобы убедиться, что вы внимательно прочли сообщение, укажите в заявке город, в котором работает компания.

Спасибо.