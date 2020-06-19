Требуется разработать логотип казино Casin.Uno Предпочитаемые цвета, розовый, золотой, черный-белый в золом. Мы доверяем вашему креативу и выберем лучший вариант! Также возможно победителю будет заказана разработка дальнейшего дизайна
Логотип для компании бухгалтерских услуг
Добрый день!
Нужен логотип для компании из Севастополя, которая оказывает бухгалтерские услуги на аутсорсе.
Название СевБухПроф
Клиенты - владельцы небольших предприятий, в основном, строительных. Ценовой сегмент средний и ниже среднего.
Напишите, сколько стоит разработка, примеры логотипов + сроки. (без этого заявки не рассматриваю)
Чтобы убедиться, что вы внимательно прочли сообщение, укажите в заявке город, в котором работает компания.
Спасибо.
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