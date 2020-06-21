Разработка логотипа для тату-салона

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Закрыт7 заявок670 просмотров

Требуется разработать логотип для тату-салона. Предпочтительно в минимализмe. Также все подробности обсудим по ходу работы. 

5 лет назад
guest_15922476672017
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

NormanHorby
Нариман 
35 лет
5 лет в сервисе
Был
20 дней назад
5 лет назад
$10
2 дня
Понятно поставленная задача. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество :)

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