Нужно создать текстовое лого для компании делающее люксовое, дорогое, натуральное мыло. Компания называется Creamy Obsession Luxury Bath Products Лого должно быть Элегантное, Простое, Классическое, “Дорогое” . Пример шрифтов ...
Разработка логотипа для тату-салона
Требуется разработать логотип для тату-салона. Предпочтительно в минимализмe. Также все подробности обсудим по ходу работы.
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