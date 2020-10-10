Нужно сделать логотип.

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Завершен12 заявок578 просмотров

Здравствуйте!

Занимаемся строительством, продажей, поставкой технологического оборудования. Название компании "BauVill". Хотелось бы что нибудь универсальное, тема микс. Квадрат, прямоугольник. Цвет все оттенки коричневого и желтого.

5 лет назад
guest_15928323239473
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4 года назад

Выбранный исполнитель

Wolfina
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5 лет назад
$15
1 день
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