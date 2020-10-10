Разработать/доработать логотип по имеющимся наброскам. Разработать визитки для автосервиса.
Нужно сделать логотип.
Здравствуйте!
Занимаемся строительством, продажей, поставкой технологического оборудования. Название компании "BauVill". Хотелось бы что нибудь универсальное, тема микс. Квадрат, прямоугольник. Цвет все оттенки коричневого и желтого.
Выбранный исполнитель
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