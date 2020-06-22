Требуется перерисовать логотип, чтобы он не нарушал авторских прав. Логотип устраивает меня на все 100%, но, к сожалению, в таком виде его использовать нельзя. С выбранным исполнителем обсужу подробнее, что мне в логотипе точно нравится, а что можно будет изменить.

В отклике вместо полотна текста лучше напишите конкретное предложение о том, какие изменения вы бы сделали. Исполнителя выберу в первую очередь по портфолио, в котором есть работы в похожем стиле, во вторую очередь по предложенным правкам. Ну и в третью по цене, разумеется.