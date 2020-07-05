Для сайта по ремонту бытовой техники нужен логотип

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен11 заявок663 просмотра
#1$10

Нужно предложить альтернативный вариант логотипа (в связи с ребрендингом сайта).

Пример страницы сайта с логотипом: https://yadi.sk/i/A1WBKYrcg1fqdg

Размер изображения текущего логотипа https://yadi.sk/i/1OnAFOylN8xqTg

Сохранить цветовую гамму и окантовку, надпись будет такая:

"Ремонт бытовой техники

Boileroff"

примеры логотипов прикреплены к заданию.

Пожалуйста, предлагайте свои варианты.

5 лет назад
maksim-nb
Максим 
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2 дня назад

Победитель конкурса

teleport_to_art
Илья 
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месяц назад
5 лет назад
#1
Илья предложил лучший вариант логотипа для сайта.
Отличный заказчик! Рекомендую!

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teleport_to_art
Илья 
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#1

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