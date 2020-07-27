Логотип компании

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Завершен27 заявок1846 просмотров
#1$50

Разработка логотипа совремненной технологичной компании.   Бриф по ссылке. 

https://docs.google.com/document/d/1czQaCSGEcMfH1jbIKtPkM2gkNozANSMp5AW2Giw01GI/edit?usp=sharing

5 лет назад
garmonia
Ирина 
49 лет
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Была
5 лет назад

Победитель конкурса

Alien7
Алина 
33 года
5 лет в сервисе
Была
7 дней назад
5 лет назад
#1
Прекрасная работа, учитывались все пожелания. Исходники были присланы в срок. Рекомендую Алину как исполнителя в подобных заказах.
Ирина отличный заказчик. ТЗ чётко и по делу, всегда даёт обратную связь. Всё честно и открыто. С такими заказчиками как Ирина приятно сотрудничать.

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Alien7
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