Добрый день! Хочу заказать логотип.

Полного представления, что он будет из себя представлять, нету (как обычно).

Логотип будет размещаться на небольшой упаковочной коробке изделия ( кальянный аксессуар ).

Основная идея, голова льва в примерном стиле как изображениях прикрепленных к сообщению.

И единственное слово которое хочется расположить AWL. .

Логотип будет выговерован лазером на деревянной упаковки, а так же распечатал в виде виниловых наклеек, поэтому хочется в красивом цветном варианте.