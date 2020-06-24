Разработать/доработать логотип по имеющимся наброскам. Разработать визитки для автосервиса.
Логотип
Добрый день! Хочу заказать логотип.
Полного представления, что он будет из себя представлять, нету (как обычно).
Логотип будет размещаться на небольшой упаковочной коробке изделия ( кальянный аксессуар ).
Основная идея, голова льва в примерном стиле как изображениях прикрепленных к сообщению.
И единственное слово которое хочется расположить AWL. .
Логотип будет выговерован лазером на деревянной упаковки, а так же распечатал в виде виниловых наклеек, поэтому хочется в красивом цветном варианте.
Выбранный исполнитель
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