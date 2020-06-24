Логотип

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Завершен1 заявка181 просмотр

Добрый день! Хочу заказать логотип.

Полного представления, что он будет из себя представлять, нету (как обычно).

Логотип будет размещаться на небольшой упаковочной коробке  изделия ( кальянный аксессуар ).

Основная идея, голова льва в примерном стиле как изображениях прикрепленных к сообщению.

И единственное слово которое хочется расположить AWL. .

Логотип будет выговерован лазером на деревянной упаковки, а так же распечатал в виде виниловых наклеек, поэтому хочется в красивом цветном варианте. 

5 лет назад
Lev_snow2
Лев 
27 лет
5 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

Difoxxs
Ирина 
26 лет
5 лет в сервисе
Была
5 месяцев назад
5 лет назад
$12
2 дня
Escrow
Добрый день! Очень доволен работой, все сделано быстро и в хорошем качестве. Связь поддерживали постоянно. Помогла понять что я хочу на самом деле и воплотить это. Буду обращаться еще не раз!
Очень довольна нашим сотрудничеством, отличный заказчик, всегда поддерживали связь, рекомендую)

Заявки фрилансеров

Difoxxs
Ирина 
26 лет
5 лет в сервисе
Была
5 месяцев назад
5 лет назад

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