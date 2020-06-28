Разработка логотипа совремненной технологичной компании. Бриф по ссылке. https://docs.google.com/document/d/1czQaCSGEcMfH1jbIKtPkM2gkNozANSMp5AW2Giw01GI/edit?usp=sharing
Логотип + движущийся лолотип
Логотип Християнська Церква "Перемога" м.Бердичів . Был такой как прикреплён но хочется что то более стильное , движущийся лого имеется ввиду собирание по частицам в полноценный лого на секунд 10-15
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