Логотип + движущийся лолотип

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Завершен9 заявок612 просмотров

Логотип Християнська Церква "Перемога" м.Бердичів . Был такой как прикреплён но хочется что то более стильное , движущийся лого имеется ввиду собирание по частицам в полноценный лого на секунд 10-15 

5 лет назад
guest_15785826573716
5 лет в сервисе
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5 месяцев назад

Выбранный исполнитель

Skilord
Сергей 
35 лет
15 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
5 лет назад
$10
1 день
Escrow
Сделано классно качественно и очень быстро. Рекомендую
Супер заказчик, четкое и понятное ТЗ, спасибо за заказ. p.s: если что еще есть: дудл ролики - рисованные, анимационные ролики 3d, мокапы лого, презентации, истории в инсту крутые и др. сцен разных полно.

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