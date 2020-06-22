Создание логотипа

Доброго времени суток! Нужно создать логотип. Уже есть есть набросок, прикрепила его в файлах.

Логотип планируется использовать на сайте, на фирменной канцелярии, на наружной рекламе, рекламных флаерах, форме сотрудников и т.д.

Жду от вас ваше портфолио с примерами работ, цены/сроки, вариант исполнения.