Мониторинг новых комментариев Вконтакте

Доброго времени суток! Необходим человек которы очень хорошо разбирается в API Вконтакте и есть опыт работы. Предпологается мониторить целые группы и паблики все их альбомы с фото и постами. Список из групп и пабликов может достигать 1000. Задача стоит "поймать только новых" комментаторов:

1 проход. отсканили все паблики/группы

2 проход. отсканили и получили только новых

3 проход. отсканили и получили только новых и т.д.

Необходимо реализовать поиск комментариев в группах и личных страниц пользователей Вконтакте к фотографиям и постам. Список групп и страниц необходимо загружать из файла .txt для создания списков групп для поиска и хранить в БД. Выбор диапазона даты для поиска комментариев что бы не тащить старые. Для последующего поиска если количество комментариев изменилось к фото или посту сканим новые коменты. А также необходимы фильтра для поиска пол, возраст, страна, город и т.д. Необходима поддержка многопоточности или мультиакк для быстродействия и надежности. Результаты сохранять в БД. Выводить в виде:

|картинка или пост для которой оставлен коммент.*|имя фамилия**|пол|возраст|страна из которой человек|мобильный номер телефона|количество друзей|комментарий к картинке|картинка для которой оставлен коммент.|группа|

* картинка или пост для которой оставлен коммент. - кликабельная ссылка на пост или картинку к которой оставлен комментарий

**имя фамилия — кликабельная ссылка на страницу пользователя