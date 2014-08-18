Парсер сайта с составлением графика

$20
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен2 заявки193 просмотра

ТЗ.

Отпарсить данные с сайта fastpamm.com:

А

1 - выбрать вкладку "Без Фильтра"

2 - в настройках (иконка:гаечный ключ) параметры отмеченные на приложенной картинке.

3 - отпарсить положительные! числа из колонки "КУ" и "КИ" и просуммировать их.

4 - сохранить результат суммы в текстовый файл в новую строку.

Б

По сохраненным суммам сделать функцию построения простого графика со шкалой:

- У-диапазон чисел + - 100к от мин-макс.значения в файле.

- диапазон Х- последнее значение дата файла, предыдущие значение - цикл: посл.дата - 1 неделя к каждой строке.

11 лет назад
Levitt
Андрей 
42 года
16 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад

Выбранный исполнитель

charavallium
Владимир 
37 лет
15 лет в сервисе
Был
2 года назад
11 лет назад
$20
2 дня
Перед публикацией не досмотрел и дал гораздо сложнее задание, чем предполагалось из описания ТЗ. Но, Владимир справился, проявив инициативу и перебрав несколько способов решения задачи, написал конечный продукт и помог настроить его на сервере. Спасибо
Очень порядочный заказчик. Оплату произвел во время, заплатил больше объявленной цены! Рекомендую для сотрудничества.

Заявки фрилансеров

charavallium
Владимир 
37 лет
15 лет в сервисе
Был
2 года назад
11 лет назад

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