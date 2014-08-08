Доработка существующего сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки177 просмотров

Необходимо на существующий портал (платформа симфония) навесить страничку с данными:

1. Доска почета (обновление через админку, её надо разработать)

2. Новостная лента (обновление через админку, её надо разработать)

3. Прикрепление файлов (faq, различные заявления) - в дальнейшем наш администратор должен самостоятельно прикреплять новые файлы excel, wors, ppt

4. Доступ должен быть только зарегистрированным пользователям.

5. Дизайн

Подробнее в личном сообщение. Прошу писать стоимость и время доработки.

спасибо! жду ваших предложений!

11 лет назад
Fartovaya
Тамара 
37 лет
12 лет в сервисе
Была
2 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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