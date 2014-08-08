Перенос сайта на WP

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Закрыт2 заявки163 просмотра

Добрый день, есть 2 сайта, первый на укозе, второй на битриксе. Задача - перенос сайтов на WP с сохранением ЧПУ!

Жду предложений, пишите цену и ссылку на портфолио.

Сайта порядка 1000+ стр, поэтому перенос программно, руками очень сложно реализовать такие объемы!!!!!

WordPress
11 лет назад
antonio_86
Антон 
39 лет
16 лет в сервисе
Был
месяц назад

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