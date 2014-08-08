Требуется доработать по 2 списку правок магазин построенный. В дальнейшем данный магазин будет закреплен за избранным программистом. ТЗ во вложении.
Исполнитель на доработки сайта
Здравствуйте, необходим человек на постоянную основу исправлять или делать доработки на битриксе.
В октябре-ноябре запланирована перевёрстка сайта, а до этого времени нужно что бы не было косяков и т.д.
1. В карточке товара есть блок с "этим товаром покупают" он отображает товары которые отключены, и по клику на них пишет "элемент не найден". Надо исправить.
2. В некоторых разделах сайта хлебные крошки отображаются не правильно, надо найти эти шаблоны и исправить.
И так по мелочёвке со временем будет ещё, отдельно будем договариваться о стоимости, а после сделаем редизайн и возможно какие то новые доработки.
И не спрашивайте, зачем делать сейчас а потом перевёрстка. Так хочет заказчик, что бы сейчас ему не звонили клиенты и не парили мозг.
Я занимаюсь всего лишь администрирование сайта, нужен программист который будет в обговоренный срок и за денежку делать работы по сайту.
За первый пункт вижу стоимость работы 1000руб, за второй 350руб. Все примеры вышлю в ЛС.
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