Требуется сделать на сайте проверку доступности доменов для зон .УКР, .РФ, .IN.UA Также нужно сделать php запрос для входа и регистрации в биллинг-панели.
Парсер для биржи
Необходимо написать скрипт php, который будет собирать информацию из биржи ссылок.
Более подробно в тз.
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