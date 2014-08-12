Скрипт поиска и замены в файлах на сервере

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен6 заявок214 просмотров

Нужен скрипт, который пройдет по всему FTP-серверу, просканирует файлы на наличие открывающего тега и сразу после него сможет вставлять заданный php инклад.

Указывайте срок, стоимость работ, и каким образом собираетесь реализовывать.

PHP
11 лет назад
yakovets-sergey
Сергей 
35 лет
13 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранные исполнители

PhpSoft
50 лет
17 лет в сервисе
Был
10 минут назад
11 лет назад
$45
1 день
Прекрасный исполнитель! Все сделано в кротчайшие сроки, профессионально и на высшем уровне. Рекомендую данного исполнителя!
Рекомендую Сергея как ответственного заказчика.
msuzyy
Максим 
38 лет
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад
7 отзывов(-4)
11 лет назад
$30
1 день
Заказывал скрипт, в итоге скрипт на нашем сервере не работает. Сам человек сорвал все сроки, чем подвел сильно. Деньги потребовал наперед. Не рекомендую данного человека, если вам дорого время и деньги.

Заявки фрилансеров

PhpSoft
50 лет
17 лет в сервисе
Был
10 минут назад
11 лет назад
ТОП-10
Веб-программирование
msuzyy
Максим 
38 лет
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад
7 отзывов(-4)
11 лет назад