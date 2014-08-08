Создание сайта - база(каталог)

Необходим сайт, база(каталог) с возможностью редактирования, добавления, удаления категорий, к ним нужно: возможность добавления различных характеристик, с их последующим наполнением в базе и фильтрации поиска, не под конкретную задачу, а чтобы я создавал категории сам, ну и выборки с рейтингами, комментарии были бы плюсом.

Есть сайт допустим https://poiskvps.ru , у него есть выборка по базе, так вот мне надо создвать самому такие выборки в каталоге.

Дополнительная информация будет дана разработчику.