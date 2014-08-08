Требуется программист

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт7 заявок197 просмотров

ТЗ прикреплено. Хотим услышать сроки и цену. Оставяйте ник в скайпе, чтобы мы могли с вами связаться в случае чего

11 лет назад
mirasite
Юлия 
42 года
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров