Опенкарт. Организовать печать заказов за день.

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Закрыт1 заявка156 просмотров

Сайт kuskus.by.

Нужно организовать быструю печать администратором сайта заказов на конкретный день.

Слева на сайте - панель выбора даты доставки.

Форма, выводимая на печать, должна содержать:

дату доставки товара;

контактные данные покупателя;

наименование товара и его количество.

Opencart
11 лет назад
w4by
36 лет
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад

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