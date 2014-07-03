Основная информация Есть сайт на самописной CMS. В нем есть новости, которые имеют связь с маркой (Ford, Audi, BMW) и есть каталог автомобилей. Есть страница модели(Ford focus, Audi a4), на ней нужно вывести последнюю новость, ...
Мы работаем на Интернет рынке уже более 8 лет. Деятельность нашей компании охватывает такие направления как:
Создание собственных стартапов
SEO
Разработка различных информационных систем
- $16Веб-программирование6 заявокЗакрыт9 лет назад
Необходимо спарсить каталоги auto и moto с сайта http://www.autoevolution.com/, вместе с вложенными страницами. Это первое задание, потом скорее всего будут ещё. Каталог имеет "4-х слойную" структуру, которая должна быть отражена в БД. Например: http://www.autoevolution.com/cars/ (марки), ...Веб-программирование6 заявокЗакрыт9 лет назад
Необходимо написать статьи-обзоры на автомобили. Минимум 4к знаков. Ориентируемся на объем 4-8к. Текст для следующих страниц: /honda-rebel.html. В качестве "исходников" берем эти статьи: http://www.topspeed.com/motorcycles/motorcycle-reviews/honda/2014-honda-rebel-ar160284.html http://en.wikipedia.org/wiki/Honda_CMX250C http://www.motorcycle.com/manufacturer/honda/2012-honda-rebel-review-91256.html /honda-cbr600.html. В качестве "исходников" берем эти статьи: http://en.wikipedia.org/wiki/Honda_CBR600RR http://www.motorcycle-usa.com/406/Motorcycles/Honda-CBR600RR.aspx /toyota-tacoma.html. В качестве ...Копирайтинг17 заявокЗакрыт10 лет назад
- $100
На всех страницах модели под блоком related news есть блок с голосованием Блок голосования визуально соответствует требованиям, описанным в задаче Проголосовать за текущую модель нельзя больше 1 раза подряд (запланированная логика позволяет проголосовать повторно за ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт10 лет назад
- $50
Здравствуйте, для внесения правок нужен программист php. Оплата 350 р./час Сейчас есть задача на 30 мин.Прикладное ПО4 заявкиЗакрыт10 лет назад