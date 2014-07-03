radeantpm

Руслан Габдрахманов radeantpm

 
33 годаРоссия/Казань
10 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
Радеант

Мы работаем на Интернет рынке уже более 8 лет. Деятельность нашей компании охватывает такие направления как:

Создание собственных стартапов

SEO

Разработка различных информационных систем

  • Написать скрипт вывода последней новости на страни

    $16

    Основная информация Есть сайт на самописной CMS. В нем есть новости, которые имеют связь с маркой (Ford, Audi, BMW) и есть каталог автомобилей. Есть страница модели(Ford focus, Audi a4), на ней нужно вывести последнюю новость, ...

    PHPJavascript
    Веб-программирование6 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Спарсить каталог с сайта

    Необходимо спарсить каталоги auto и moto с сайта http://www.autoevolution.com/, вместе с вложенными страницами. Это первое задание, потом скорее всего будут ещё. Каталог имеет "4-х слойную" структуру, которая должна быть отражена в БД. Например: http://www.autoevolution.com/cars/ (марки), ...

    HTML
    Веб-программирование6 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Написать обзоры авто минимум на 4к знаков

    Необходимо написать статьи-обзоры на автомобили. Минимум 4к знаков. Ориентируемся на объем 4-8к. Текст для следующих страниц: /honda-rebel.html. В качестве "исходников" берем эти статьи: http://www.topspeed.com/motorcycles/motorcycle-reviews/honda/2014-honda-rebel-ar160284.html http://en.wikipedia.org/wiki/Honda_CMX250C http://www.motorcycle.com/manufacturer/honda/2012-honda-rebel-review-91256.html /honda-cbr600.html. В качестве "исходников" берем эти статьи: http://en.wikipedia.org/wiki/Honda_CBR600RR http://www.motorcycle-usa.com/406/Motorcycles/Honda-CBR600RR.aspx /toyota-tacoma.html. В качестве ...

    HTML
    Копирайтинг17 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Сделать рейтинг автомобиля

    $100

    На всех страницах модели под блоком related news есть блок с голосованием Блок голосования визуально соответствует требованиям, описанным в задаче Проголосовать за текущую модель нельзя больше 1 раза подряд (запланированная логика позволяет проголосовать повторно за ...

    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    10 лет назад