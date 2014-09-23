CMS (админка) типового сайта

Необходим сайт, база(каталог) с возможностью редактирования, добавления, удаления категорий, к ним нужно: возможность добавления различных характеристик, с их последующим наполнением в базе и фильтрации поиска, не под конкретную задачу, а чтобы я создавал категории сам, ...