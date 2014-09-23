CMS (админка) типового сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен13 заявок277 просмотров

Требуется внедрить cms на типовой корпоративный сайт. Готов рассмотреть готовые платные системы. Модули стандартные - тексты (страницы), меню (с чпу), новости, статьи, фотогалереи, форма обратной связи. Есть свой удобный и готовый движок? Предлагайте. Не принимаются все бесплатные системы типа вордпресса и джумлы. Приоритет - скорость внедрения и стоимость. Пожалуйста, указывайте, конкретные срок и стоимость. Также обязательно наличие 2-3 рабочих примеров.

JoomlaWordPress
11 лет назад
gomer66
Максим 
42 года
18 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

cypher0909
Равиль 
36 лет
13 лет в сервисе
Был
год назад
11 лет назад
$70
3 дня
Работа выполнена на отлично!
Сотрудничество прошло без проблем. Отличный заказчик.

Заявки фрилансеров

cypher0909
Равиль 
36 лет
13 лет в сервисе
Был
год назад
11 лет назад

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