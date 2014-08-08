Обработка запросов на страницу оплаты

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт6 заявок181 просмотр

Имеется сервис по переводам средств с карты на карту от Альфабанка. Необходимо сделать обработку всех запросов на нашем сайте.

11 лет назад
vika-kachala
Виктория 
41 год
11 лет в сервисе
Была
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров