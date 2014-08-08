Добавить код, подредактировать стили и карту сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт6 заявок175 просмотров

необходимо:

1. вставить уже мной подготовленный код (с помощью гугл) для работы поиска на сайте и показать мне, куда необходимо было его вставить;

2. поправить расстояние между социальными кнопками на сайте и поправить их отображение в сафари;

3. сделать красную строку в записях, чтобы каждый абзац был с красной строки;

4. сделать страницу карта сайта, как именно в лс

11 лет назад
mynatasha
Наталья 
39 лет
11 лет в сервисе
Была
6 лет назад
5 отзывов

Выбранный исполнитель

msuzyy
Максим 
38 лет
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад
7 отзывов(-4)
11 лет назад
$30
1 день
Мало того что исполнитель не выполнил свою работу, так он еще и испортил мне сайт, а предоплату не забыл взять в размере 50%, теперь буду работать только через безопасные сделки(((((

Заявки фрилансеров

msuzyy
Максим 
38 лет
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад
7 отзывов(-4)
11 лет назад

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