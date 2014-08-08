Добавить код, подредактировать стили и карту сайта

необходимо:

1. вставить уже мной подготовленный код (с помощью гугл) для работы поиска на сайте и показать мне, куда необходимо было его вставить;

2. поправить расстояние между социальными кнопками на сайте и поправить их отображение в сафари;

3. сделать красную строку в записях, чтобы каждый абзац был с красной строки;

4. сделать страницу карта сайта, как именно в лс