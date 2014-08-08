Требуется внедрить cms на типовой корпоративный сайт. Готов рассмотреть готовые платные системы. Модули стандартные - тексты (страницы), меню (с чпу), новости, статьи, фотогалереи, форма обратной связи. Есть свой удобный и готовый движок? Предлагайте. Не принимаются ...
Календарь бронирования на сайт modx
Добрый вечер.
Нужно реализовать на сайте систему бронирования по времени, сайт на modx. Подробнее расскажу в личной переписке. В заявке обязательно указывайте цену. Срок до 3 дней
Заявки фрилансеров
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