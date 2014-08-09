Доработка скрипта

$30
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен3 заявки198 просмотров

Не большая доработка по фотокиоску. Работы максимум на час

Добавить вывод текста на фотографии и прикрутить рейтинг

Нужна сделать сегодня. Без предоплаты

Предложения по типу «завтра или вечером», не предлагать)

11 лет назад
clipof
Костя 
45 лет
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

Laptzov
Юрий 
32 года
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад
12 отзывов(-1)
11 лет назад
$30
1 день
Все выполнено отлично и во время, советую)
Хороший клиент. Говорит ровно по теме. Буду продолжать с ним сотрудничество :)

Заявки фрилансеров

Laptzov
Юрий 
32 года
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад
12 отзывов(-1)
11 лет назад