Дизайн Landing Page

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен23 заявки269 просмотров

Сделать дизайн  в photoshop'e на сетке boostrap 3

Landing Page + внутрянка (текстовая страница, контакты)

Тема: вебстудия.

Есть примеры работа как бы хотелось и желаемые цвета и стиль.

Возможно долгосрочное сотрудничество + обучение

Качество больше цениться чем скорость.

Строгий подход к одобрению.

Оплата после одобрения дизайна. 

Заявка без портфолио (с Landing Page) не рассматривается.

9 лет назад
pavlinter
Павел 
36 лет
11 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

vadim_lysenko
31 год
12 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
9 лет назад
$100
5 дней
Отличный дизайнер. Всегда на связи. Выполнил все мои придирки. С Вадимом всегда можно договориться. Внутри дизайна все грамотно разложено по папкам. Спасибо!
Приятный, воспитанный заказчик. Четко сформировал и поставил задачу к выполнению, предоставил всю необходимую информацию и сопровождал поддержкой в выполнении работы. Задержек с оплатой не возникло. Рекомендую данного работодателя!

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vadim_lysenko
31 год
12 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
9 лет назад

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