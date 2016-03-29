Здравствуйте! Давно думал о смене дизайна на сайте: http://csgo-valve.ru Сегодня точно решил что пора это сделать. В общем ищу дизайнера, с хорошими отзывами и хорошим портфолио. Портфолио - главный пункт. ...
Дизайн Landing Page
Сделать дизайн в photoshop'e на сетке boostrap 3
Landing Page + внутрянка (текстовая страница, контакты)
Тема: вебстудия.
Есть примеры работа как бы хотелось и желаемые цвета и стиль.
Возможно долгосрочное сотрудничество + обучение
Качество больше цениться чем скорость.
Строгий подход к одобрению.
Оплата после одобрения дизайна.
Заявка без портфолио (с Landing Page) не рассматривается.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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