Оформление внутренних страничек сайта.

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт23 заявки150 просмотров

Здравствуйте!

Требуется оформление внутренних страничек  сайта: Доставка и оплата, гарантии и т.д. От исполнителя требуется макет в формате psd. Рассмотрю все предложения.

Сайт для которого нужно оформление http://test.leowatch.ru/

9 лет назад
don_leopold
Леонид 
34 года
14 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров