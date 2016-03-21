Добрый день. Для сайта ресторана необходим дизайнер. Работа заключается в разработке рекламных баннеров, корректировке имеющихся (т.е. приведение к общему оформлению), корректировке фотографий (желательно). Бюджет для каждой работы предварительно согласовывается. ...
Разработка HTML шаблона для рассылки
Необходимо разработать уникальный HTML шаблон для рассылки с сайта по недвижимости в Испании
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