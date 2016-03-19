Редизайн сайта

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Закрыт34 заявки257 просмотров

Здравствуйте, уважаемые дизайнеры.

Нужен полный редизайн сайта. Структура остается та же, нарисовать надо что то совершенно другое.

referat-moscow.ru

Основные страницы следующие:

referat-moscow.ru

referat-moscow.ru/about

referat-moscow.ru/services

referat-moscow.ru/actions

referat-moscow.ru/oplata

Основные цвета синий подобный 1e90ff, белый.

9 лет назад
grest
36 лет
12 лет в сервисе
Был
5 лет назад
18 отзывов

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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