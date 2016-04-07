Посадочная для обучающего курса

Здравствуйте.

Мне надо сделать красивую посадочную страницу для отдельного курса (вообще есть много разных).

Идея в том что человек или заполняет заявку или звонит (или заказывает перезвон) и дальше с ним общаются.

Хочется чтобы это делал человек с опытом в такой области, тк действительно человека должно заинтересовать и он должен захотеть позвонить, а это зависит и от сайта тоже.

Предлагайте ваши резюме.

во вложении описание курса

То что нравится:

http://mestandart.ru

http://yambo.ua