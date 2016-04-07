Посадочная для обучающего курса

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен20 заявок234 просмотра

Здравствуйте.

Мне надо сделать красивую посадочную страницу для отдельного курса (вообще есть много разных).

Идея в том что человек или заполняет заявку или звонит (или заказывает перезвон) и дальше с ним общаются.

Хочется чтобы это делал человек с опытом в такой области, тк действительно человека должно заинтересовать и он должен захотеть позвонить, а это зависит и от сайта тоже.

Предлагайте ваши резюме.

во вложении описание курса

То что нравится:

http://mestandart.ru

http://yambo.ua

9 лет назад
GeorgeM
38 лет
16 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

marbag
34 года
10 лет в сервисе
Была
4 года назад
9 лет назад
$50
3 дня
Маргарита вообще огонь! Делала все в течении каких-то часов. Всегда на связи в скайпе и в почте. Задержки были только по моей вине. Рекомендую пользоваться ее услугами! Спасибо!
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Заявки фрилансеров

marbag
34 года
10 лет в сервисе
Была
4 года назад
9 лет назад

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