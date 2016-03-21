Доработка дизайна

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Закрыт32 заявки228 просмотров

Добрый день.

Для сайта ресторана необходим дизайнер. Работа заключается в разработке рекламных баннеров, корректировке имеющихся (т.е. приведение к общему оформлению), корректировке фотографий (желательно).

Бюджет для каждой работы предварительно согласовывается.

Баннеры для сайта до 30 у.е. - дороже не предлагать. 

9 лет назад
Ksaref
43 года
14 лет в сервисе
Был
месяц назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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