Добрый день, есть утвержденный дизайн страницы в виде картинки. Утверждены все цвета, внешний вид иконок, рамок, банеров, блоков и т.д.. Выбран шрифт. Задача - в нескольких иконках изменить цвет и ...
Нужен редизайн для сайта
Здравствуйте!
Давно думал о смене дизайна на сайте: http://csgo-valve.ru
Сегодня точно решил что пора это сделать.
В общем ищу дизайнера, с хорошими отзывами и хорошим портфолио. Портфолио - главный пункт.
В цене сильно не ограничен, однако все равно буду брать в соотношении цена/качество.
Работа с оплатой по факту или же через безопасную сделку.
Не нужно писать в ЛС, о том что вы готовы взяться за заказ. Хватит лишь того, что вы оставите заявку на выполнения заказа.
Я отберу несколько человек и с ними уже буду разговаривать в скайпе и показывать что я примерно хочу.
Заранее спасибо за то, что вы будете отзываться
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