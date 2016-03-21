Нужен редизайн для сайта

Здравствуйте!

Давно думал о смене дизайна на сайте: http://csgo-valve.ru

Сегодня точно решил что пора это сделать.

В общем ищу дизайнера, с хорошими отзывами и хорошим портфолио. Портфолио - главный пункт.

В цене сильно не ограничен, однако все равно буду брать в соотношении цена/качество.

Работа с оплатой по факту или же через безопасную сделку.

Не нужно писать в ЛС, о том что вы готовы взяться за заказ. Хватит лишь того, что вы оставите заявку на выполнения заказа.

Я отберу несколько человек и с ними уже буду разговаривать в скайпе и показывать что я примерно хочу.

Заранее спасибо за то, что вы будете отзываться