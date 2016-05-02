Создать сайт под ключ-дизайн+верстка+внедрение в CMS

$450
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен17 заявок234 просмотра

Для компании в сфере услуг дезинфекции нужен красивый и понятный дизайн сайта. 

9 лет назад
dezin
37 лет
12 лет в сервисе
Была
3 года назад

Выбранный исполнитель

AlexsimA
54 года
19 лет в сервисе
Была
месяц назад
9 лет назад
$450
14 дней
Работаю с Серафимой не впервые ) Сотрудничеством осталась довольна ! Работает очень , качественно , быстро , профессионально. Моментально выполняет пожелания по доработкам. Сайт обрел новый дизайн , клиенты в восторге! А я тем более) Рекомендую)
Огромное спасибо за интересный проект. Работала с удовольствием, так как знала, что делаю все для прекрасного человека:) Желаю всего доброго для процветания вашего бизнеса. Надеюсь, поработаем еще.

Заявки фрилансеров

AlexsimA
54 года
19 лет в сервисе
Была
месяц назад
9 лет назад

  • Похожие заказы

  • Дизайн корпоративного сайта

    Здравствуйте. Необходимо выполнить дизайн корпоративного сайта строительной компании.  Ссылка на прототипы: http://8ul3ee.axshare.com Подробную информацию обсужу с исполнителем. Прошу указать стоимость работы (отдельно стоимость главной страницы и стоимость внутренних страниц сайта) и время ...

    Дизайн сайтов46 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Оформление внутренних страничек сайта.

    Здравствуйте! Требуется оформление внутренних страничек  сайта: Доставка и оплата, гарантии и т.д. От исполнителя требуется макет в формате psd. Рассмотрю все предложения. Сайт для которого нужно оформление http://test.leowatch.ru/

    Дизайн сайтов23 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Доработка дизайна

    Добрый день. Для сайта ресторана необходим дизайнер. Работа заключается в разработке рекламных баннеров, корректировке имеющихся (т.е. приведение к общему оформлению), корректировке фотографий (желательно). Бюджет для каждой работы предварительно согласовывается. ...

    Дизайн сайтов32 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Дизайн сайта

    Подробное тз приложил, дизайн главной страницы желательно показать в течении 2х дней

    Дизайн сайтов30 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Дизайн Landing Page

    $200

    Доброго времени суток! Необходимо разработать КАЧЕСТВЕННЫЙ дизайн информационного Landing Page.

    Дизайн сайтов50 заявок
    Закрыт
    9 лет назад