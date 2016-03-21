Ищем дизайнера под проект, который по объёму работ и качеству проработки будет на уровне: potterday.ru befreefinance.ru bakerysale.ru Прикрепляйте свои работы, будем рады сотрудничеству!
Дизайн корпоративного сайта
Здравствуйте.
Необходимо выполнить дизайн корпоративного сайта строительной компании.
Ссылка на прототипы: http://8ul3ee.axshare.com
Подробную информацию обсужу с исполнителем.
Прошу указать стоимость работы (отдельно стоимость главной страницы и стоимость внутренних страниц сайта) и время выполнения
Заявки фрилансеров
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