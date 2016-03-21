Концепт для сайта о беременности

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт11 заявок201 просмотр

Привет ребята. Нужен дизайн блога про беременность, но не в псд, а просто картинкой, и общий вид как должен выглядеть, шапка, фон, меню какого цвета и рубрики, как все это в каких цветах, чтобы сочеталось + ваш авторский логотип и авторское оформление картинок на сайте. Чем дальше будем работать, тем больше будем элементов рассматривать. 

9 лет назад
irongifts
Павел 
41 год
10 лет в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров