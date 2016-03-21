Макет в psd

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Закрыт24 заявки333 просмотра

Добрый день, есть утвержденный дизайн страницы в виде картинки. Утверждены все цвета, внешний вид иконок,

рамок, банеров, блоков и т.д.. Выбран шрифт.

Задача -  в нескольких иконках изменить цвет и  сделать макет всей страницы  в psd.

Нужны сроки на одну страницу,стоимость за одну страницу. Пишите в личку адрес почты, на которую скину

страницу. 

9 лет назад
bincofm
Семен 
48 лет
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад

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Нет заявок фрилансеров