Написать новый парсер или доработать старый

Необходим парсер на php.

В настоящее время есть парсер на python 2.6 ходит по нескольким сайтам (через анонимайзер) и пишет в базу mysql (taxi-job.ru/rabota.html).

Перестал работать и при выполнении ошибки не выводит, в логе видно, что объекты парсит, но в базу не пишет.

Логин и пароль доступа к базе верные.

Необходим новый парсер, который заменит старый, но не потребует глобального перепиливания сайта.

Парсер должен иметь:

1. Cущность вакансии (пример вакансии: водитель, оператор, диспетчер и т.д., ), которые правятся или расширяются через конфиг.

2. Сайты, которые парсятся добавляются модульно (т.е. если разбивка одного сайта поменялась не ломается все, отключаем сайт в конфиге и работаем по остальным так же и с добавлением.)

3. Получаем с сайтов каждую вакансию с датой размещения на первоисточнике. Проверяем на уникальность, чтобы одна и та же вакансия одной компании не размещались несколько раз (при ее размещении на разных сайтах о работе). Все внешние ссылки должны быть nofollow. В вакансиях должна быть внизу активная ссылка на сайт вакансии.

4. Возможность поиска вакансии одной компании (например, как hh.ru/employer/562617) и отдельно по специальности.

Базово нужно парсить с: 2-3 крупнейших порталов о работе, например таких как: superjob.ru, hh.ru, rabota.yandex.ru по определенному виду деятельности.

Жду предложений.

Варианты оплаты: электронные деньги или на кредитную карту по факту выполнения работы.

Всем спасибо!