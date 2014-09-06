Тизерная сеть для мобильных устройств

$860
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен1 заявка128 просмотров

Подробности и описание этапов будет описано в договоре к безопасной сделке.

11 лет назад
dexter007
37 лет
17 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

SmartDesign
39 лет
20 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
11 лет назад
$860
14 дней
По первому этапу, все отлично задание выполнено в соответствии с предоставленным ТЗ
Никаких проблем в работе не возникло. Первый этап принят даже быстрее чем мы рассчитывали. Продолжаем работу.

Заявки фрилансеров

SmartDesign
39 лет
20 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
11 лет назад