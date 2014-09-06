Студия Web-дизайна WonderKiD Studio ищет PHP-программиста с опытом на удаленную работу. Знания PHP, JavaScript, HTML, MySQL, AJAX, CSS, популярных фреймворков. График работы: 5 дней в неделю, 2 дня ...
Тизерная сеть для мобильных устройств
Подробности и описание этапов будет описано в договоре к безопасной сделке.
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