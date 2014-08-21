Разработка Widget c интеграцией в веб-портал

$2500
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт10 заявок145 просмотров

Необходим опытный специалист по javascript для разработки виджета для web-портала.

Суть работы: создать виджет который берет информацию из базы данных (данные о геолокации) и отображает их на web-карте. Подробности в личку.

Толкового исполнителя готовы взять в штат.

JavaScript
11 лет назад
rizvan
42 года
16 лет в сервисе
Был
10 лет назад

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Нет заявок фрилансеров