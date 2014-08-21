Студия Web-дизайна WonderKiD Studio ищет PHP-программиста с опытом на удаленную работу. Знания PHP, JavaScript, HTML, MySQL, AJAX, CSS, популярных фреймворков. График работы: 5 дней в неделю, 2 дня ...
Разработка Widget c интеграцией в веб-портал
Необходим опытный специалист по javascript для разработки виджета для web-портала.
Суть работы: создать виджет который берет информацию из базы данных (данные о геолокации) и отображает их на web-карте. Подробности в личку.
Толкового исполнителя готовы взять в штат.
Заявки фрилансеров
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