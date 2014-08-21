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Устранить ошибки на сайте на Joomla
Добрый день каждому!
Есть сайт с системой бронирования парковочных мест http://autoparking-dmd.ru/
Сейчас столкнулись с такой проблемой и нужно понять в чем дело и решить по возможности:
1. Самая частая ошибка - не пускает при входе и вот такая надпись «Последний запрос был отклонён, поскольку он содержит неправильный параметр безопасности (security token). Пожалуйста, обновите страницу и попробуйте еще раз.» Ошибку прикрепляю.
2. При работе в системе, при нажатии на кнопки "забронировать" либо "въезд" страничка обновляется, а ничего не меняется и так бывает по пять раз. Такая ерунда была у нас раньше при обкатке, когда только запускали эту табличку, потом это поправили.
Так же есть ссылки на различных сайтах на нашу парковку видимо делали при раскрутке, они кривые и по цене и по нашим координатам, люди названивают и ругаются, скидываю скрин и адрес одной самой популярной, надо их удалить как то по возможности. http://www.vanoid.ru/parking.html
Или подскажите к кому бежать с этой темой тогда, если это не программная часть.
Сориентируете по ценам и срокам.
Спасибо!
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