Яндекс XML

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Закрытнет заявок127 просмотров

Поиск по сайту сломался (Яндекс XML).

Видимо что-то обновилось.

Разбираться лень.

Есть функция на php ее надо починить или написать новую.

PHP
11 лет назад
yahmos
43 года
18 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров