Консультация по друпал

У меня сайт на друпале

мне программист сделал такую возможность

я создаю новый термин

и это является новой страницей

то есть создаю термин "Джинсы" - у меня появляется страница "Джинсы", которая 1 в 1 копирует главную страницу(за исключением товаров). То есть я могу выбрать, какие товары будут показываться на главной, какие - на странице джинсы

Но мне нужно изменить сам текст на странице "джинсы"

как это сделать? можете дать инструкцию?

мне программист сказал, что надо зайти в настройки страницы и посмотреть ID

http://i-egoist.ru/taxonomy/term/1/edit?destination=admin/structure/taxonomy/category - как тут - ID = 1

далее создать в папке /sites/all/themes/egoist/templates файл page-taxonomy-ID.tpl.php , где вместо ID подставляем номер нужной нам страницы

и этот файл редактируем

далее очищаем кэш и текст на заданной странице поменялся

у меня не меняется (

что делать?

помогите плиз