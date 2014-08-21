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Консультация по друпал
У меня сайт на друпале
мне программист сделал такую возможность
я создаю новый термин
и это является новой страницей
то есть создаю термин "Джинсы" - у меня появляется страница "Джинсы", которая 1 в 1 копирует главную страницу(за исключением товаров). То есть я могу выбрать, какие товары будут показываться на главной, какие - на странице джинсы
Но мне нужно изменить сам текст на странице "джинсы"
как это сделать? можете дать инструкцию?
мне программист сказал, что надо зайти в настройки страницы и посмотреть ID
http://i-egoist.ru/taxonomy/term/1/edit?destination=admin/structure/taxonomy/category - как тут - ID = 1
далее создать в папке /sites/all/themes/egoist/templates файл page-taxonomy-ID.tpl.php , где вместо ID подставляем номер нужной нам страницы
и этот файл редактируем
далее очищаем кэш и текст на заданной странице поменялся
у меня не меняется (
что делать?
помогите плиз
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