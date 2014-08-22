Поправить Javascript

Есть скрипт http://jsfiddle.net/oahwqsc3/1/

При наведении на элемент меню, через секунду выскакивает боковое меню.

Нужно:

1. При наведению окно фиксировалось (если курсор был наведем на элемент больше 1 сек) так, чтобы даже если пользователь случайно отвел курсор мишы за пределы активной области и потом назад вернул - оно оставалось ( некий интервал, если прошло больше времени чем интервал - окно закрывается ). Также если пользователь случайно случайно отвел курсор на другой элемент ( курсор был наведен меньше 1 сек ) - активным окном осталось прежнее.

2. Чтобы в один момент времени было открыто только 1 окно.

Как пример можете посмотреть как сейчас на http://rozetka.com.ua/ только там горизонтальное меню, тут вертикальное.

Верстку по возможности не очень сильно редактировать.

Нужно сегодня. Правки можете вносить сразу же на http://jsfiddle.net/oahwqsc3/1/ и сохранять свои копии через кнопку update