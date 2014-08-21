Сделать вертикальный разделитель текста (joomla)

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки142 просмотра

Нужно сделать вертикальный разделитель текста, который будет делить текст на две колонки.

Например: В материал добавил Статью и в середине текста выбрал место где нужно поставить разделитель.

пример: https://drive.google.com/folderview?id=0B8VOml9q9IkEVGFJejNTYjNhdzQ&usp=drive_web

Joomla 2.5

Joomla
11 лет назад
Uiwix
39 лет
12 лет в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров