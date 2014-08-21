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Сделать вертикальный разделитель текста (joomla)
Нужно сделать вертикальный разделитель текста, который будет делить текст на две колонки.
Например: В материал добавил Статью и в середине текста выбрал место где нужно поставить разделитель.
пример: https://drive.google.com/folderview?id=0B8VOml9q9IkEVGFJejNTYjNhdzQ&usp=drive_web
Joomla 2.5
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