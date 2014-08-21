Добавить функционал на сайт

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки160 просмотров

На сайте mega-guru.ru нужно добавить следующий функционал.

1. Добавить функцию - "прошу совет", в которой участники могут просить совет у авторов.

При добавлении просьбы о совете, просящий должен выбрать одну из существующих рубрик.

2. Вывести список просьб о совете на главной в новой вкладке. У каждой просьбы о совете вмонтировать кнопку "посоветовать". Также встроить текст "получено советов %" при нажатии на который вывести список советов, полученных на эту просьбу. Стиль обсудим вместе.

3. За добавление просьбы, установить начисление баллов по системе плагина CubePoins(создать новый тип начислений)

4. Каждый советчик при нажатии кнопки посоветовать переходит на страницу добавить совет. В этом случае в поле "заголовок" в форме добавления совета вставляется текст просьбы(с возможностью редактирования), в поле "Категория" вставляется рубрика из просьбы о совете(без возможности редактировать)

11 лет назад
mubka
Вадим 
36 лет
12 лет в сервисе
Был
8 лет назад
5 отзывов

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Доработка скриптов магазина на базе Melbis 5.0

    Доработка скриптов интернет-магазина на базе Melbis 5.0. Настройка отправки сообщений для покупателя при изменении статуса заказа. Предпочтение исполнителю со знанием Melbis 5.0 Предпочтение оплаты - расчетный счет. Варианты - карта VISA ...

    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Скрипт / CMS для сайта

    $1000

    Задача на 2 недели для хорошего программиста – фрилансера. Нужно написать CMS для импорта из XML данных, их обработки и управления. Сайт – промокоды (скидки для интернет-магазинов). Макет есть, верстка готова. ...

    MySQLPHP
    Веб-программирование7 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Поправить Javascript

    $10

    Есть скрипт http://jsfiddle.net/oahwqsc3/1/ При наведении на элемент меню, через секунду выскакивает боковое меню. Нужно: 1. При наведению окно фиксировалось (если курсор был наведем на элемент больше 1 сек) так, ...

    JavaScript
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Требуется сделать парсер - нужен опытн. специалист

    Для сайта по продаже автозапчастей. Требуется специалист по написанию парсера - суть задачи в следующем: есть сайт по автозапчастям, нунжо написать парсер - который будет заходить в админку сайта под логином - и делать ...

    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Сделать вертикальный разделитель текста (joomla)

    Нужно сделать вертикальный разделитель текста, который будет делить текст на две колонки. Например: В материал добавил Статью и в середине текста выбрал место где нужно поставить разделитель. пример: https://drive.google.com/folderview?id=0B8VOml9q9IkEVGFJejNTYjNhdzQ&amp;usp=drive_web ...

    Joomla
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Яндекс XML

    $10

    Поиск по сайту сломался (Яндекс XML). Видимо что-то обновилось. Разбираться лень. Есть функция на php ее надо починить или написать новую.

    PHP
    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    11 лет назад