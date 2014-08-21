Доработка скриптов интернет-магазина на базе Melbis 5.0. Настройка отправки сообщений для покупателя при изменении статуса заказа. Предпочтение исполнителю со знанием Melbis 5.0 Предпочтение оплаты - расчетный счет. Варианты - карта VISA ...
Добавить функционал на сайт
На сайте mega-guru.ru нужно добавить следующий функционал.
1. Добавить функцию - "прошу совет", в которой участники могут просить совет у авторов.
При добавлении просьбы о совете, просящий должен выбрать одну из существующих рубрик.
2. Вывести список просьб о совете на главной в новой вкладке. У каждой просьбы о совете вмонтировать кнопку "посоветовать". Также встроить текст "получено советов %" при нажатии на который вывести список советов, полученных на эту просьбу. Стиль обсудим вместе.
3. За добавление просьбы, установить начисление баллов по системе плагина CubePoins(создать новый тип начислений)
4. Каждый советчик при нажатии кнопки посоветовать переходит на страницу добавить совет. В этом случае в поле "заголовок" в форме добавления совета вставляется текст просьбы(с возможностью редактирования), в поле "Категория" вставляется рубрика из просьбы о совете(без возможности редактировать)
Заявки фрилансеров
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