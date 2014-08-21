Смена дизайна на сайте на Typo3

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки182 просмотра

Добрый вечер!

Очень срочно ищу веб мастера, способного в сжатые сроки сверстать новый дизайн (исходники есть) и повесить на работающий сайт на Typo3. Позже надо будет сделать кое-какие доработки в движке. Оплачиваться будет отдельно. Проект ответственный, требуется серьезный кандидат.

Спасибо!

11 лет назад
kharikein
Азат 
36 лет
15 лет в сервисе
Был
3 месяца назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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