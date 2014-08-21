Доработка сайта на друпале

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт5 заявок143 просмотра

Требуется доработка сайта test.tehno-link.ru друпал 6. ..

Оптимизация под браузера - кроме хрома везде косяки

Мелкие доработку сss кое что убрать ,добавить

Закрыть от индексации страницы которые не нужно индексировать

На строить правильный редирект для переноса сайта

Перенести на главный домен.

Drupal
11 лет назад
denchcom
Денис 
43 года
12 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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