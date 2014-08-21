Дописать функционал (движок простой, самописный, онлайн тесты и небольшие функции к ним). Ценится скорость и ответственность. Все подробности в личку.
Доработка сайта на друпале
Требуется доработка сайта test.tehno-link.ru друпал 6. ..
Оптимизация под браузера - кроме хрома везде косяки
Мелкие доработку сss кое что убрать ,добавить
Закрыть от индексации страницы которые не нужно индексировать
На строить правильный редирект для переноса сайта
Перенести на главный домен.
Заявки фрилансеров
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