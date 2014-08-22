Требуется настроить API видео чата

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
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Требуется настроить API видео чата.

Есть 3 варианты решения в XML, JSON или YAML.

Подробнее в трех вариантах:

XML Version: http://chaturbate.com/affiliates/api/onlinerooms/?format=xml&wm=cJtAh

JSON Version: http://chaturbate.com/affiliates/api/onlinerooms/?format=json&wm=cJtAh

YAML Version: http://chaturbate.com/affiliates/api/onlinerooms/?format=yaml&wm=cJtAh

Нужно вывести видео чат на html страницу, юзернэйм, пароль так чтобы клиент мог запустить свою трансляцию на моем сайте.

Документация: https://ru.chaturbate.com/apps/docs/index.html#

HTML
11 лет назад
Vplen
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9 лет назад

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